Les problèmes de réseau cellulaire bientôt du passé à Saint-Mathieu-de-Rioux

Les citoyens de Saint-Mathieu-de-Rioux se réjouiront d’apprendre qu’ils auront bientôt droit à un meilleur accès au réseau cellulaire. L’entreprise Telus installera une tour de télécommunication au sommet du Mont-Saint-Mathieu qui devrait entrer en fonction dans les prochains mois.

Le maire de la municipalité, Roger Martin, a confirmé que la construction de l’infrastructure commencera dès la semaine prochaine. Des travaux réalisés par Hydro-Québec seraient même déjà entamés afin de préparer l’alimentation électrique.

«L’automne dernier, l’entreprise Telus est revenue nous voir en nous disant qu’elle comptait relancer le dossier de la téléphonie cellulaire qui avait été abandonné en 2015. En novembre, on nous a demandé un droit de passage pour alimenter la future tour. Puis, tout s’est fait très rapidement par la suite», a-t-il expliqué.

«Quand le projet avait été abandonné, ça n’avait pas fait l’affaire de personne. On a brassé la cabane pas mal au cours des derniers douze mois et il y a eu des pressions publiques, des pressions politiques. Finalement, on a relancé le projet du côté de Telus et tout le monde est bien heureux», a-t-il poursuivi.

Selon le maire, la faiblesse du réseau cellulaire est un frein important au développement de la municipalité. Un réseau de qualité aura aussi un impact non négligeable dans la vie des citoyens, des touristes et même des services d’urgence.

«C’est devenu essentiel et c’est dommage que ce ne soit pas accessible partout […] Parfois, des entrepreneurs nous demandent : «Avez-vous la téléphonie cellulaire? Non? Bon, eh bien on va aller s’installer ailleurs. C’est arrivé dans certains cas, alors nous sommes bien enthousiastes pour la suite des choses», a témoigné Roger Martin.

Les travaux devraient être terminés en mars. La mise en service de la tour sera effectuée dans les semaines suivantes.