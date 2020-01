Le projet d’un deuxième pont à Saint-Ludger mis sur la glace

La Ville de Rivière-du-Loup a pris sa décision, il n’y aura pas à court et moyen terme un deuxième pont permanent pour relier le secteur Saint-Ludger. «Le besoin n’est pas assez criant, développons-nous davantage», a mentionné la mairesse Sylvie Vignet.

On a également mentionné que le cout de réalisation a été un frein important. Quatre scénarios ont été étudiés variant de 15,3 à 18,1 millions de dollars. Ce montant ne comprend pas l’achat de terrains, des expropriations et les frais de professionnels. Outre le pont au-dessus de la rivière du Loup, le projet nécessite aussi la construction d’un viaduc pour traverser la voie ferrée.

La Ville a reçu le rapport d’étude d’un deuxième pont pour relier le secteur de Saint-Ludger juste avant Noël. Les membres du personnel et du conseil municipal l’ont analysé à la reprise des activités municipales de janvier. «L’étude répond à plusieurs questions, la Ville pourra parler à nouveau du projet lorsque l’on verra qu’il y a une nécessité. La voie de contournement et l’accès au parc industriel via le Parc Cartier ont facilité les déplacements depuis un certain temps. De plus dix minutes pour se rendre au centre-ville en empruntant le pont, c’est raisonnable», a noté Mme Vignet.

La mairesse a également indiqué que la Ville a fait des démarches auprès du ministère des Transports pour obtenir du financement. «Cela ne faisait pas partie des subventions qu’ils donnent», a-t-elle ajouté.

Concernant la réfection du pont D’Amours par le ministère des Transports, projet qui a incité la Ville à vérifier l’opportunité de construire un deuxième lien permanent, une structure temporaire devrait être mise en place pour assurer la circulation, ce qui nécessiterait une fraction des couts versus un pont permanent.