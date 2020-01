Nouveau cadet-commandant pour l’Escadron 761 région du Kamouraska

Des cadets de l’Air de l’Escadron 761 région du Kamouraska se sont rassemblés le 10 janvier à la salle Alphonse-Desjardins de Saint-Pascal, pour une soirée d’instruction bien spéciale en compagnie du député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux.

Devant la présidente du comité des répondants, Manuella Lévesque, de la commandante de l’Escadron, Ltv Roxane Martine Coutu et de Bernard Généreux, député fédéral, que l’adjudant 1ère classe Nicko Huard, de La Pocatière, a cédé le commandement de sa troupe à l’adjudant 2e classe Mélissa Litrico, qui étudie présentement au Cégep de La Pocatière en Arts, lettres et communication, option médias.

Depuis ses débuts dans les cadets de l’Air à l’âge de 12 ans, l’ex-cadet-commandant Huard est l’un des rares cadets à avoir cumulé sept ans de service. Durant ces années, il a reçu plusieurs récompenses dont les médailles de service et de la Légion en plus de la plus haute distinction qu’un cadet puisse avoir, soit la médaille de Lord Strathcona. Il s’est distingué par sa facilité à communiquer avec les autres, par son grand sens de l’humour et par sa capacité à relever des défis de taille même s’il a connu dernièrement de nombreux problèmes de santé.

Maintenant cadet-commandant jusqu’à ses 19 ans, Mme Litrico a un parcours impressionnant. Avant d’intégrer l’Escadron 761 région du Kamouraska, elle a fait partie du CCMRC 219 et de l’Escadron 911 Région Memphrémagog. Elle a reçu à quelques reprises le trophée du commandant, la médaille Lord Strathcona et celle de la Légion, en plus d’avoir participé à des camps de musique et d’instruction avancées cadet-cadre et cadet-cadre sénior durant huit semaines l’été dernier, à la base militaire de Bagotville. Elle a aussi suivi la formation de cadet-reporter qui lui a permis d’être journaliste à deux reprises aux Jeux des cadets et a reçu, en 2018, le prix Bronze pour le programme du Duc d’Édimbourg qui s’adresse aux jeunes de 14 à 24 ans, qu’ils soient ou non dans les cadets.

La prochaine soirée d’instruction des cadets de l’Air se tiendra le 17 janvier. Les cadets pourront se familiariser avec le tir de précision dans un local d’entrepôt situé au centre commercial Le Centre La Pocatière. Ils profiteront de cette soirée pour finaliser leur campagne de financement L’Auto-Cadets où la population pourra se procurer des billets pour le tirage de trois prix en argent et d’une voiture d’une valeur de 36 205$. Le tirage se fera le 5 mars prochain.