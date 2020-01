Boule de neige invite à goûter les joies de l’hiver

Le froid et la neige? Sûrement pas des raisons suffisantes pour s’encabaner, d’autant que la programmation Boule de neige est maintenant lancée! Des disco-patins à la pêche sur glace en passant par la Fête des neiges, la raquette et la glissade, toutes les occasions sont bonnes à Rivière-du-Loup pour se donner de belles joues rouges et goûter aux joies de l’hiver.

Encore une fois cette année, la programmation Boule de neige offre à la population une foule d’activités qui sont pratiquement toutes gratuites. Parmi les classiques de retour du 18 janvier au 21 mars, soulignons la marche et les randonnées en raquettes aux flambeaux, les disco-patins en plein air et les différents moments de glissade en tube à la pente Frontenac. La Fête des neiges, vif succès auprès des familles ces dernières années, sera également de la partie, tout comme certains événements à portée nationale, dont le festival Grimpe en ville et l’incontournable Concours intercollégial de sculpture sur neige.

NOUVEAUTÉS

Du côté des nouveautés, les sports d’hiver sont à l’honneur et comprennent notamment une initiation au curling sur patinoire extérieure, le lancement d’une ligue de ballon-balai adulte, des ateliers d’initiation à différents sports sur glace pour les 8 à 12 ans et des cliniques d’initiation au ski de fond. Celles-ci, offertes par Ski de fond Québec, permettront aux participants d’apprendre les rudiments de cette discipline qui sera des Jeux du Québec 2021.

31 JANVIER AU 2 FÉVRIER

Du 31 janvier au 2 février, la rue Lafontaine s’animera du nord au sud afin d’offrir aux Louperivois et aux étudiants sculpteurs des moments d’animation uniques et festifs tout au long du week-end. Rallye découverte et visites animées des sculptures, tournoi de hockey des Maisons des jeunes à la patinoire Vézina, animations diverses sur la rue Lafontaine et bien sûr, la fameuse glissade urbaine dans la côte Lafontaine, de retour au plus grand plaisir des enfants. Apportez votre équipement de glisse ou profitez des tubes disponibles sur place.

La programmation Boule de neige est une initiative du Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup. Les activités sont proposées par la Ville ou par des organismes à but non lucratif, comités et associations qui, ensemble, offrent une variété d’événements qui créent l’effet d’entraînement, l’effet boule de neige. La programmation complète est disponible sur le site Internet de la Ville au VilleRDL.ca.