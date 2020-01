L’auteur Réjean Pigeon soutient fièrement l’Association du cancer de l’Est du Québec

L’auteur bas-laurentien Réjean Pigeon est extrêmement fier de l’accueil que lui a réservé le public à la suite de la publication de ses quatre derniers romans, dont une partie des revenus nets permettent de contribuer directement au mieux-être des personnes atteintes de cancer et leurs proches dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

De passage à l’Association du cancer de l’Est du Québec au cours des dernières semaines, M. Pigeon a procédé au versement d’une somme de 1747 $ pour l’année 2019.

«Par ce geste, je veux encourager d’autres auteurs et artistes à faire comme moi. Les besoins sont grands et c’est ma façon à moi d’être solidaire envers l’Association et les personnes touchées par la maladie», souligne M. Pigeon qui a lancé son initiative en 2014.

Ses romans Échec et bac, Les héros ne meurent pas, Au delà du secret et L’héritage des mal-aimés demeurent disponibles dans toutes les librairies de l’Est-du-Québec. Pour chacun, plus de 50 % des revenus générés par leur vente continueront d’être versés à l’organisme 100 % régional.