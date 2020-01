Loto-Québec donne rendez-vous aux gens de Saint-Anaclet, de Rimouski, de Rivière-du-Loup et de Saint-Modeste le dimanche 12 janvier à compter de 20 h 30, à TVA, puisque quatre des leurs, Nathalie Lavoie, Danick Proulx, Véronique St-Pierre et Michelle Roy, participeront au gala Célébration 2020.

L'un d’entre eux sera peut-être la prochaine personne gagnante du gros lot de un million de dollars. Mme Lavoie s’est procuré son billet chanceux au Dépanneur Cadeko situé au 200, rue Principale Ouest, à Saint-Anaclet. M. Proulx, quant à lui, s’est rendu au Jean Coutu situé au 114, rue Saint-Germain Ouest, à Rimouski. Il forme un groupe de quatre avec des collègues. Mme St-Pierre a acheté son précieux billet au kiosque de loterie de Loto-Québec du Centre commercial Rivière-du-Loup situé au 298, boulevard Armand-Thériault, à Rivière-du-Loup.Pour sa part, Mme Roy a acheté son billet au Super C situé au 298, boulevard Armand-Thériault, à Rivière-du-Loup.



Marie-Mai animera le gala et Sébastien Benoit procédera aux tirages tout au long de la soirée. Le metteur en scène Joël Legendre a préparé un spectacle unique mettant en vedette plusieurs artistes prisés des Québécois avec des styles musicaux colorés : Louis-Jean Cormier, Claude Dubois, Geneviève Jodoin, Koriass, Marie-Mai, la troupe de danse DM Nation, Kim Richardson et les vedettes de la revue musicale Britishow.