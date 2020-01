Le Pavillon-de-l’Avenir encourage la détermination et la saine compétition

Pour une 27e année consécutive, le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) participera aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies, qui se tiendront du 6 au 9 mai prochain, à Québec.

Deux élèves d’ici croiseront le fer avec les meilleurs de leur discipline au niveau provincial. Soulignons qu’ils sont plus de 4 000 finalistes à converger, chaque année, vers cette grande compétition technique touchant 40 disciplines. Les finalistes du CFPPA seront issus des programmes de cuisine et de techniques d’usinage.

Soulignons que cette compétition amicale permet aux élèves de se dépasser au niveau des compétences professionnelles et du savoir-faire, des attributs valorisés au CFPPA. «Au cœur de notre projet éducatif, il y a des valeurs entrepreneuriales. La concurrence et la maîtrise technique d’un métier, prônées par Compétences Québec dans sa compétition, sont également des caractéristiques définissant de bons entrepreneurs. L’environnement compétitif des Olympiades des métiers cadre donc avec notre vision. Miser sur ces attributs est une autre manière de promouvoir l’excellence auprès de nos élèves», a souligné Benoit Ouellet, directeur du centre de formation professionnelle.

Le Pavillon-de-l’Avenir encourage ses élèves à participer à cette compétition de Compétences Québec depuis sa création en 1992. À ce jour, les compétiteurs du CFPPA ont remporté 15 médailles dans différents métiers. Au fil des ans, les médaillés du centre de formation louperivois ont également cheminé jusqu’au niveau canadien, avec plus de cinq participations aux Olympiades canadiennes des métiers. Ils ont même porté les couleurs du Pavillon-de-l’Avenir au Mondial des métiers à deux reprises. Ils avaient alors remporté deux médailles d’excellence.

Afin de rendre possible la participation des élèves du CFPPA à cette compétition d’envergure, l’implication du personnel est essentielle. À ce niveau, les enseignants contribuent à la préparation des finalistes par le biais de tutorat en atelier, à l’extérieur des heures régulières de cours, et ce, pendant les semaines précédant les Olympiades.

Soulignons aussi que, cette année, le CFPPA s’implique dans cette compétition d’une tout autre manière : Éric Archambault, enseignant au secteur Alimentation, a été recruté pour être expert des épreuves en cuisine, et ce, pour les Olympiades québécoises et canadiennes. Cette nomination permet de reconnaître l’expertise des enseignants du CFPPA notamment dans le domaine de la cuisine.

À propos du Pavillon-de-l’Avenir

Le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir accueille, chaque année, 800 élèves jeunes et adultes. 120 enseignants spécialisés leur transmettent leur savoir, et ce, grâce à une vaste connaissance du marché du travail et de ses exigences. La passion concertée du personnel porte ses fruits, puisque le taux de placement des élèves peut, bon an mal an, atteindre 100 % dans de nombreux programmes d’études. Évidemment, le besoin important de travailleurs dans plusieurs secteurs d’activité reliés aux formations du CFPPA est, sans contredit, un facteur qui influence le taux de placement des finissants.