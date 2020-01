Pierre-Yves McSween en conférence au Témiscouata

Les 4 Scènes vous propose une conférence de Pierre-Yves McSween le 9 mai prochain au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis, sous le thème «La liberté : en as-tu vraiment besoin?» Un cocktail est prévu à 17 h 30 suivi de la conférence à 18 h 30. Le cout est de 45 $ incluant cocktail et conférence.

De quoi a-t-on besoin pour être pleinement heureux ? Une voiture neuve ? Une piscine plus grande que celle du voisin ? Deux voyages à l’étranger chaque année ? Une augmentation de salaire ? Dans la foulée de l’immense succès de son livre «En as-tu vraiment besoin?», le comptable le plus populaire du Québec nous brasse un peu, nous présente des arguments souvent «champ gauche», bref nous fait voir la vie sous un angle différent, et donne des clés indispensables pour accéder à cette liberté dont nous avons vraiment, tellement, carrément besoin.

Pierre-Yves McSween est comptable professionnel agréé. En plus de sa formation comptable, il est détenteur d’un MBA et d’un certificat en journalisme de l’Université de Montréal. Depuis 2015, il tient deux chroniques quotidiennes sur les affaires et l’économie aux émissions «Puisqu’il faut se lever» et «Le Québec maintenant», animées respectivement par Paul Arcand et Patrick Lagacé.

En septembre 2016, il a publié «En as-tu vraiment besoin?», qui demeure encore à ce jour l’un des livres les plus vendus au Québec ces dernières années, tous genres confondus. Depuis septembre 2017, il est également à la barre de «L’indice McSween», un magazine traitant de consommation et de finances personnelles, sur les ondes de Télé-Québec.