La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs parmi les meilleures au Québec

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs fait bonne figure dans le palmarès des commissions scolaires du Québec, publié par le Journal de Québec le 6 janvier. Elle se classe en 2e position dans la province, ex-aequo avec les CS de la Rivière-du-Nord et de l’Énergie, avec une cote globale de 6,4.

La cote moyenne des 69 commissions scolaires qui font partie de ce palmarès est de 5,4 sur 10. Ce classement se base sur les données de l’Institut Fraser colligées pour le palmarès des écoles du Québec, dévoilé chaque automne. Elles prennent en compte les résultats des élèves de 4e et 5e secondaire aux examens du ministère de l’Éducation, l’écart des résultats entre les garçons et les filles, de même que la proportion des élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire.

«On n’aime pas toujours se comparer entre institutions publiques, puisque nous travaillons tous fort pour la réussite de nos élèves. Le défi, c’est de garder notre erre d’aller. Ce n’est pas un hasard si nous sommes parmi les cinq premières au Québec depuis trois ans (…) Ce qui me réjouit le plus, c’est de voir qu’on est constant», a commenté le directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Bernard D’Amours. Selon lui, l’engagement du personnel auprès des élèves et les services complémentaires qui leur sont offerts pèsent lourd dans la balance.

Il cite en exemple les passerelles qui sont instaurées entre les établissements secondaires, la formation des adultes et la formation professionnelle, ainsi que l’apport de la Maison familiale rurale du KRTB qui permet à certains élèves de réussir autrement. M. D’Amours ajoute que la commission scolaire favorise la persévérance scolaire et la formation de liens d’attachement avec les enseignants et le personnel des écoles. Il précise que le taux de décrochage des garçons à la CS du Fleuve-et-des-Lacs et l’un des plus bas au Québec, à 5,8 %.

La Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup se trouve un peu plus bas au classement, avec une cote de 5,6 sur 10, stable par rapport à la moyenne des cinq dernières années.