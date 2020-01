Trois fins de semaine à rabais pour bouger au Témiscouata

Dans un souci de bienêtre des citoyens, la MRC de Témiscouata et l’équipe de COSMOSS Témiscouata ont mis sur pied la campagne «L’hiver, bougeons le Témiscouata». L’objectif est de sensibiliser la population à l’importance de l’activité physique tout en mettant en valeur des attraits et des activités hivernales offertes sur le territoire.

Grâce à la participation de sept organismes, les Témiscouatains pourront profiter de diverses promotions une fin de semaine du mois de janvier, de février ainsi que du mois de mars.

Voici les rabais offerts : accès gratuit aux sentiers de raquette et de ski de fond du Club de ski de fond Pleins Poumons de Dégelis (samedis uniquement); accès gratuit aux sentiers de raquette et de ski de fond du Club Les Sentiers du Lac de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac; accès gratuit aux sentiers du Club de ski de fond et raquette de Squatec; 25 % de rabais sur les billets de remontée au Club de ski Mont Biencourt; 25 % de rabais sur les billets de remontée au Centre de plein air familial de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac; 25 % sur la glissade, la patinoire, le sentier de raquette et la pêche sur glace au Parc du Mont-Citadelle à Saint-Honoré-de-Témiscouata; 25 % sur un passeport journalier à Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 de Pohénégamook.

Un carton promotionnel sera envoyé dans tous les foyers du Témiscouata dans les prochains jours. Toutefois sa présentation n’est pas requise lors de ces journées.

C’est un rendez-vous pour être actifs les 11-12 janvier, 8-9 février et 14-15 mars prochains.