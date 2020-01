Étudier dans l’Est-du-Québec – Explorer. Apprendre. Devenir.

Les établissements d’enseignement supérieur de l’Est-du-Québec viennent de lancer une campagne de promotion pour valoriser les études collégiales et universitaires dans la région. Ayant pour thème Explorer. Apprendre. Devenir., la campagne se décline principalement sur le Web et les médias sociaux.

Cette initiative du Cégep de la Gaspésie et des Îles, du Cégep de Matane, du Collège de Rimouski, du Cégep de Rivière-du-Loup, du Cégep de La Pocatière et de l’Université du Québec à Rimouski s’échelonnera sur les prochains mois. La campagne de promotion vise à séduire les étudiantes et les étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier au Québec, mais également à convaincre celles et ceux provenant des grands centres du Québec de choisir l’Est-du-Québec pour leurs études.

Les établissements d’enseignement supérieur de l’Est-du-Québec se sont regroupés afin de former le Pôle régional de l’Est-du-Québec en enseignement supérieur, et ce, grâce au soutien du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Cette initiative commune a pour but de promouvoir les études supérieures en région, de recruter de nouvelles étudiantes et de nouveaux étudiants et de les motiver à s’installer de manière durable dans l’Est-du-Québec.

Pour y parvenir, les établissements membres du Pôle régional ont mis en place une démarche conjointe de promotion et de recrutement étudiant. En plus de la campagne de promotion, les établissements explorent des solutions pour favoriser la continuité des parcours entre les cégeps de l’Est et l’UQAR. En outre, cette alliance stratégique contribuera à contrer la pénurie de main- d’œuvre dans la région.

Le Pôle régional de l’Est-du-Québec est composé du Cégep de La Pocatière, du Cégep de Matane, du Cégep de Rimouski, du Cégep de la Gaspésie et des Îles, du Cégep de Rivière-du-Loup, de l’Université du Québec à Rimouski, de l’Institut maritime du Québec, de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski ainsi que de l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec.

En plus d’offrir un cadre d’enseignement unique et personnalisé, chacun des établissements membres du Pôle régional propose une offre de formations complète et se démarque par une sélection de programmes exclusifs en lien, notamment, avec les sciences de la mer, l’agroforesterie, la nordicité, le tourisme, le domaine maritime, le multimédia et l’image numérique, la santé, la gestion, l’intervention en loisir ainsi que le génie et le bâtiment.