Héma-Québec tiendra une collecte de sang à Témiscouata-sur-le-Lac le jeudi 16 janvier prochain, plus précisément au Pavillon municipal du quartier Cabano, 14, rue du Vieux-Chemin, de 13 h 30 à 20 h.

L’objectif est de 110 donneurs. Il est important que des personnes en santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux : leur sang.

Le don de sang sauve des vies. C’est aussi simple que ça. Votre don peut servir à traiter des patients atteints de cancer, contribuer au succès de la chirurgie d’un accidenté de la route et même permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois.

Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus répondant aux critères d’admissibilité d’Héma-Québec peut donner du sang. Cependant, des délais inter-don sont à respecter, soit 56 jours pour un homme et 84 jours pour une femme. Il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et s’assurer de bien manger avant de se présenter à la collecte. Pour plus d’informations, il est possible de consulter le https://www.hema-quebec.qc.ca section DONNEURS.