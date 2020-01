Bilan de l’Opération Nez rouge 2019 dans les Basques

Les fêtards qui ont pris un verre de trop dans le temps des Fêtes ont pu être raccompagnés dans la MRC des Basques, grâce aux bénévoles de l’Opération Nez rouge qui ont été en action lors de 11 soirées, du 30 novembre au 31 décembre. Ils ont effectué un total de 196 raccompagnements cette année.

Il s’agit d’une légère baisse par rapport au nombre de transports en 2018, qui s’élevait à 225. Toutefois, Thérèse Jean du comité organisateur se dit satisfaite de cette campagne, dirigée par le Groupe scout de Trois-Pistoles. L’Opération Nez rouge a permis d’amasser 3 848,45 $ en dons qui seront redistribués au Groupe Scout de Trois-Pistoles et à la Maison des jeunes «Le Bunker» de Saint-Jean-de-Dieu. L’an dernier, environ 3 400 $ ont été remis à ces deux organisations.

Deux équipes de bénévoles de Rivière-du-Loup ont participé à la campagne des Basques, puisque l’Opération Nez rouge n’y a pas eu lieu cette année. «On raccompagnait les gens dans toute la MRC des Basques, et en plus cette année on a voyagé des personnes qui voulaient aller à Rivière-du-Loup, ou encore qui voulaient revenir dans les Basques après leur soirée. Nous avons eu une très bonne participation des bénévoles et une belle réponse cette année», ajoute Mme Jean. Cette dernière confirme d’ailleurs la tenue de l’Opération Nez rouge dans les Basques pour l’an prochain.

Le comité organisateur est formé des bénévoles Thérèse Jean, Julie St-Jean, Benoit Rousseau, Martin Ouellet, Conrad Lafrance, Mikaël Rioux, Jessy Rioux, Damien Sirois et Rosanne Jean. Ils pouvaient compter également sur la collaboration de Marie-Ève Dionne et Yan Lagacé des Fondations B.A. de Trois-Pistoles qui ont accepté la présidence d’honneur de l’évènement.

Le bilan est positif également pour l’initiative globale d’Opération Nez rouge au Canada pour cette 36e campagne de raccompagnement. Au Québec, 38 475 bénévoles de l’Opération Nez rouge ont reconduit 52 578 clients et plus de 1,3 M$ ont été amassés. La totalité de cette somme est redistribuée localement et permet de soutenir les organismes voués à la jeunesse et au sport amateur.