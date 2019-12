Le comité Sauvons l’Héritage lance un ultimatum au gouvernement du Québec

Selon le regroupement citoyen Sauvons l’Héritage, qui se porte à la défense du navire qui relie Trois-Pistoles et Les Escoumins, l’heure des promesses a assez duré. Le 20 décembre, les membres de ce comité ont demandé un engagement clair et officiel de la part du gouvernement du Québec pour obtenir le financement des travaux de l’Héritage 1 dans les plus brefs délais.

«Nous lançons aujourd’hui un ultimatum au gouvernement de François Legault pour qu’il accepte de débourser les 5 M$ nécessaires en frais de réparation de l’Héritage I de manière à ce que la saison d’opération 2020 ne soit pas mise en péril. Notre communauté et la Compagnie de navigation des Basques ont fait la démonstration de leur crédibilité et de leur sérieux, au tour du gouvernement de faire de même. Nous demandons également qu’il garantisse le maintien de notre service de traversier dans sa planification, au printemps prochain, des dessertes pour l’est du Québec», explique Guillaume Legault, porte-parole du comité citoyen. La rencontre du 19 décembre avec le ministère des Transports a permis de préciser l’échéancier d’une prise de position du gouvernement du Québec. Ce dernier devrait rendre une décision d’ici la fin du mois de janvier. L’ultimatum proposé par le comité citoyen prendra fin le 1er février 2020.

«La mobilisation citoyenne nous a permis de gagner de la crédibilité auprès du gouvernement, il sera important de maintenir un certain niveau de pression jusqu’à l’épuisement du délai raisonnable du 1er février. Une assemblée citoyenne est d’ailleurs prévue le 6 janvier afin de préciser comment la population souhaite se préparer aux différentes éventualités. Nous ne baissons pas les bras, la confiance est bonne et dans ce contexte la prudence est toujours de mise», ajoute M. Legault.

Le comité est d’avis qu’au moment où les défis du développement local se multiplient, la mise en danger du lien fluvial est une «véritable douche froide pour les Basques et la Haute Côte-Nord». Le temps presse pour l’Héritage 1. «Le calendrier pour permettre la réalisation des travaux et la rétention des employés est très serré. Des actions concrètes doivent intervenir rapidement pour assurer le maintien de ce service essentiel en 2020», rappelle le conseiller municipal de Trois-Pistoles, Maurice Vaney. À compter du 1er février, le comité mettra en branle le plan d’action donné démocratiquement par les citoyens lors de l’assemblée du 6 janvier.