Un certificat de l’Assemblée nationale remis à Jimmy Ouellet

Lors d’une tournée du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata dans la MRC des Basques, Denis Tardif a remis un certificat honorifique de l’Assemblée nationale à Jimmy Ouellet. C’était dans le cadre du souper de Noël du Club des 50 ans et plus de Saint-Médard où plus de 150 personnes du KRTB étaient présentes.

«Jimmy Ouellet est impliqué au Club des 50 ans et plus, mais aussi au Club de motoneiges Les Rafales de Saint-Médard. Ce bénévole n’est membre d’aucun organisme ni association, mais offre ses services à plusieurs organisations, ce qui est d’une grande générosité. C’est un bel exemple de jeune relève dans le monde du bénévolat», a souligné M. Tardif.

Le député poursuit ses tournées dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Denis Tardif était donc dans la MRC des Basques récemment pour rencontrer des élus municipaux et des organismes dans les municipalités de Saint-Eloi, de Saint-Simon et de Saint-Médard.

À la résidence Mon Chez Nous de Saint-Eloi, M. Tardif a échangé avec des personnes âgées de cet établissement, les employés et le conseil d’administration en plus de discuter de dossiers municipaux avec le maire de Saint-Éloi, Mario St-Louis, de même qu’avec le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis. À Saint-Simon, les membres du conseil municipal ont aussi été rencontrés.