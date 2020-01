Le 6 décembre dernier, le responsable du Centre d’entraide Maskoutain succursale Rivière-du-Loup, Mario Pageau, remettait un don de 1000 $ au Centre-Femmes du Grand-Portage.

Les administratrices et les travailleuses du Centre-Femmes du Grand-Portage tiennent à le remercier chaleureusement pour son geste de générosité et son engagement dans la communauté. «Une partie de cette contribution nous permettra d’offrir à nos membres une magnifique fête de Noël et l’autre partie servira à nos activités régulières», a précisé Mélanie St-André, co-coordonnatrice.

Le Centre-Femmes du Grand-Portage, implanté dans la communauté depuis près de 40 ans, a pour objectifs l’éducation, la sensibilisation, la prévention de la violence et l’information en matière de condition féminine. C’est un lieu d’appartenance où les femmes se regroupent et se donnent ensemble les moyens de conquérir leur autonomie, et ce, selon les besoins de chacune.

Le Centre d’entraide Maskoutain est un organisme qui vient en aide aux gens dans le besoin. Les services sont offerts par des bénévoles qui ont à cœur d’aider leurs semblables dans une ambiance amicale et sans préjugés. En plus de tous les services, la mission est de créer une banque alimentaire avec les revenus générés par le magasin. Ainsi, les meubles et les électroménagers vendus servent à financer la banque alimentaire qui redistribue la nourriture dans la communauté.