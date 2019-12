Un coup de pouce à une famille de Rivière-du-Loup

Une famille de Rivière-du-Loup dont l’enfant est hospitalisée à Québec depuis sa naissance a bénéficié ces derniers jours d’un bel élan de générosité de la part de la population. En plus de l’appui d’une campagne de sociofinancement sur internet, elle a reçu un don de la Fondation Olivier-Paradis.

Les pompiers louperivois Stéphane Arbour Denis Lévesque et Joël Rochefort ont fait la route entre Rivière-du-Loup et Québec, le dimanche 15 décembre, afin de remettre un chèque de 2500 $ aux parents de la famille Caron-Desrosiers. Ceux-ci sont actuellement au CHUL de Québec où leur petit rayon de soleil est entre les mains des médecins.

Il y a 6 mois, Émy-Jade est née avec une gastroschisis, une malformation congénitale de la paroi abdominale, qui a nécessité deux opérations importantes, l’une dès sa naissance et l’autre lorsqu’elle n’avait qu’un mois de vie. Les spécialistes ont notamment été contraints d’enlever la partie droite de son intestin.

Depuis avril, moment où la maman a d’abord été hospitalisée, le papa effectue les allers-retours entre Rivière-du-Loup et la Capitale-Nationale. En raison de la condition médicale du bambin, le couple devra aussi passer la période des Fêtes à l’hôpital, loin de la maison.

«Nous avons été informés de la situation de la famille ces derniers jours lorsqu’un de nos collègues a demandé à ses amis de se mobiliser pour la cause. Leur situation nous a touché, alors nous avons tout de suite décidé de faire notre part et d’offrir un montant de 2500 $, dont 500 $ provient de cartes-cadeaux pour l’essence. On espère ainsi les soutenir en vue du temps des Fêtes», a témoigné le président de la fondation, Stéphane Arbour. Un geste qui a été énormément apprécié par la famille.

La Fondation Olivier-Paradis a été fondée il y a 16 ans par des pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, à la suite d’une levée de fonds pour venir en aide à un enfant malade, Olivier Paradis. Elle s’est donnée pour mission de venir en aide aux familles de la MRC de Rivière-du-Loup en leur apportant un appui financier que ce soit au niveau des déplacements ou encore des frais encourus lors d’examens médicaux.

Soulignons qu’une campagne de sociofinancement a été lancée en parallèle par des proches afin de donner un coup de main aux parents. Intitulée «Tous pour Émy-Jade», celle-ci avait amassé, au moment d’écrire ces lignes, plus de 6 800 $ sur un objectif de 8000 $.