La Ville de Pohénégamook adopte un budget responsable

Le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook a adopté, lors de la séance extraordinaire du 10 décembre dernier, un budget de fonctionnement de 5,05 M$ pour l’année 2020. Il s’agit d’un budget équilibré et responsable qui a été analysé de façon à répondre aux attentes des citoyens relativement à la prestation de services tout en tenant compte de leur capacité financière.

Le budget permettra de continuer d’offrir des services adaptés aux besoins de la population, d’améliorer la qualité de ses infrastructures et de soutenir certains créneaux d’affaires prometteurs tels que l’acériculture, l’agroalimentaire, l’agroforestier et le tourisme.

Les dépenses rattachées au budget 2020 totalisent 5 048 330 $, soit une hausse de 44 691 $ comparativement à celles du budget 2019. Ceci s’explique principalement par le remboursement du règlement d’emprunt pour la construction du nouveau bâtiment multifonctionnel. Une légère hausse de taxe est donc à prévoir. Ainsi, un citoyen ayant une propriété de valeur moyenne raccordée au système d’égout et d’aqueduc pourra s’attendre à une variation de l’ordre de 1,33 % à son compte de taxe, et de 1,61 % pour une propriété de valeur moyenne non raccordée. Cette augmentation de taxation se situe en-deçà de l’indice des prix à la consommation (IPC).

«La Ville de Pohénégamook est fière d’être parvenue à ficeler un budget qui permettra la mise en place d’actions concrètes au profit de l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens tout en respectant leur capacité financière. Nous sommes confiants que les orientations ciblées feront de Pohénégamook un milieu de vie plus prospère et adapté aux besoins de la communauté», a commenté Louise Labonté, mairesse.

Au cours de la même soirée, le nouveau programme triennal d’immobilisations 2020-2022 a également été présenté et adopté. Celui-ci totalisera 18,03 M$ pour les trois prochaines années. Pour l’année 2020, les couts sont évalués à 6,4 M$ avec 73 % du financement provenant de subventions gouvernementales.

En guise d’introduction lors de cette séance, Simon Grenier, directeur général de la Ville, a débuté par un survol des principales réalisations de l’année 2019. Parmi les plus marquantes, notons : le début des travaux de construction du bâtiment multifonctionnel qui abritera le garage municipal, la caserne incendie et le bureau d’accueil touristique ; l’acheminement de l’électricité et la création de 25 nouveaux sites au camping de la plage ; l’adoption du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant du lac Pohénégamook et de la Politique famille-aînés ; la mise à jour du Plan de mesures d’urgences de la Ville ; la mise en place d’un système d’alertes automatisées ; l’acquisition d’une embarcation pneumatique et d’équipements spécialisés pour les opérations de sauvetage nautique ; l’offre d’activités de baignade (aqua-bambin, aqua-zumba et bains libres) réalisée en partenariat avec Pür Fusion Spa et Acti-Familles.

La séance s’est poursuivie avec la présentation du plan d’action 2020 de la Ville. Celui-ci cible trois grandes orientations visant à accroitre la vitalité, à développer l’attractivité et à favoriser la rétention de la population sur le territoire. La mise en œuvre de la Politique famille-ainés, la rénovation du Centre culturel Léopold-Plante, le maintien et la bonification des activités sociales et communautaires ainsi que la promotion du parc industriel sont quelques exemples d’actions prévues en ce sens.