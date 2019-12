Vague de générosité pour venir en aide à une famille louperivoise

Une campagne de sociofinancement lancée pour appuyer une famille de Rivière-du-Loup dont l’enfant est hospitalisée à Québec depuis sa naissance est un bel exemple, ces jours-ci, d’empathie, de solidarité et de générosité. En 48 h, plus de 5000 $ ont été amassés et les dons se poursuivent vers l’atteinte de l’objectif.

Créée sur la plateforme GoFundMe, l’initiative invite la population à offrir un montant d’argent, quel qu’il soit, pour venir en aide à la petite Émy-Jade. Il y a 6 mois, elle est née avec une gastroschisis, une malformation congénitale de la paroi abdominale, qui a nécessité deux opérations, l’une dès sa naissance et l’autre lorsqu’elle n’avait qu’un mois de vie.

Selon la description de la campagne, les spécialistes ont été contraints d’enlever la partie droite de l’intestin d’Émy-Jade lors d’une intervention. «Elle a depuis une dilatation d’une anse intestinale qui entraîne des vomissements, et seul le temps guérira cette anomalie. Aujourd’hui, elle se nourrit seulement avec son tube à gavage, puisque les vomissements lui ont développé une aversion orale», peut-on lire.

Depuis avril, moment où la maman a été hospitalisée au CHUL de Québec alors qu’elle en était à 28 semaines de grossesse, le papa effectue les allers-retours entre Rivière-du-Loup et la Capitale-Nationale. En raison de la condition médicale de la petite fille, le couple devra aussi passer la période des Fêtes à l’hôpital, loin de la maison.

CAMPAGNE

Environ 48 h après son lancement, la campagne intitulée «Tous pour Émy-Jade» se déroule à un rythme d’enfer, alors que plus de 5300 $ ont déjà été amassés sur un objectif de 8000 $.

«Cette collecte est pour leur offrir un soutien comme ils le méritent. Nous vous demandons votre générosité dans le but de leur aider à défrayer les coûts d'essence, repas, stationnement et hébergement au Manoir», est-il écrit.

