Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques remporte 50 000$

Sélectionné parmi les 125 projets du concours philantropique pancanadien du iA Groupe financier, le Centre d’aide aux proches aidants des Basques à Trois-Pistoles, soutenu par le vote du public, a remporté la 3e place et un don de 50 000$.

Ce montant permettra de consolider les services de soutien à domicile et d’augmenter le nombre d’heures offertes aux proches aidants du territoire de la MRC des Basques. Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques prévoit aussi développer un projet de répit hors domicile pour accueillir les personnes aidées dans un endroit chaleureux, permettant ainsi aux proches aidants de souffler un peu. Dès la prochaine année financière, qui débutera le 1er avril 2020, cette initiative sera mise en place, selon le directeur du CAPAB, Guillaume Côté-Philibert.

«Ça n’existe pas au sein de notre organisation, et très peu au sein de la MRC des Basques. On va s’atteler à cette tâche et ça va nous donner les moyens de le faire au cours de la prochaine année financière», a commenté M. Côté-Philibert. Le projet comporte aussi un volet de formation pour outiller les proches aidants au quotidien.

«Quand on commence à s’impliquer avec un proche aidant pour du répit, on lui offre un soutien psychosocial. Il y a toujours un suivi, tout dépendant de l’ouverture et du désir du proche aidant», explique Isabelle Blouin, agente de relations humaines pour le CAPAB. La situation d’un aidé est évolutive, c’est pourquoi le soutien doit être continu et assuré par des employés sur le terrain. L’organisme offre aussi un service de veille, et s’assure que les proches aidants prennent soin d’eux dans leur rôle, lors de leurs périodes de répit.

Le CAPAB emploie trois personnes qui se rendent chez les proches aidants. Le défi que l’organisme communautaire aura à relever est principalement le recrutement pour les prochaines années. La demande augmente et l’embauche d’autres ressources sera bientôt nécessaire.

Selon M. Côté-Philibert, le don remporté par le CAPAB vient donner un apport d’oxygène important à son organisme puisqu’il représente près du tiers de son budget annuel. Le grand don de 125 000$ a été remis à l’organisme Le Phare Enfants et Famille de Montréal. Il servira à augmenter la portée du service de répit offert par l’organisme aux familles d’enfants atteints d’une maladie dont l’issue est fatale. Ce 3e concours annuel d’iA Groupe financier avait comme objectif d’offrir un coup de pouce financier aux organismes qui œuvrent dans les secteurs de la santé, de l’éducation ou des services sociaux et qui offrent du répit parmi leurs services.

L'an dernier, iA Groupe financier avait remis un don de 50 000$ au Centre de prévention suicide du KRTB, qui avait participé à ce même concours.