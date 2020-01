La Ville de Pohénégamook souligne l’implication de ses bénévoles

La Ville de Pohénégamook a tenu à souligner l’implication et le dynamisme des membres de sa communauté, à l’occasion de la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre dernier. Plus de 250 bénévoles ont ainsi répondu à l’invitation de la Ville dans le cadre d’un repas convivial tenu au Centre communautaire Lionel-Charest.

«Les bénévoles s’avèrent être le cœur et l’âme de notre communauté. Sans eux, les 48 comités et organismes communautaires actifs à Pohénégamook ne seraient pas en mesure d’être aussi dynamiques et ce, dans toutes les sphères d’activités. Il est donc primordial de remercier chaleureusement tous ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie afin de construire une communauté à échelle humaine, plus solide que jamais», a mentionné Louise Labonté, mairesse.

Dans le cadre des célébrations de la soirée, trois prix ont été décernés à des personnalités engagées. Dans un premier temps, le prix du bénévole de l’année 2019 a été remis à Gilles Noël pour son implication auprès des Habitations Jules-Édouard, de la Société d’horticulture de Pohénégamook et de la FADOQ BSL pour n’en nommer que quelques-uns. Pour sa part, Paul-Émile Lafrance s’est vu décerner le prix hommage pour son parcours exceptionnel des 50 dernières années, pour son rôle déterminant auprès de la fondation du club d’athlétisme Les Vaillants du Transcontinental et pour apport au projet d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’église Marie-Médiatrice d’Estcourt. Enfin, Aline Charest s’est méritée une distinction pour son passage remarqué au sein de l’OTJ de Sully au cours des 31 dernières années.

La Ville de Pohénégamook est fière de reconnaitre l’apport positif de chacun de ses bénévoles dans son développement et souhaite longue vie à l’ensemble de ses comités et organismes communautaires.