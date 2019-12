Un service de raccompagnement qui dépanne

Le service de raccompagnement de l’Opération Nez Rouge ayant pris une pause pour l’hiver 2019 à Rivière-du-Loup, les fêtards devront trouver d’autres options afin de rentrer chez eux en toute sécurité. L’une d’entre elles est le raccompagnement offert par les remorqueurs, en collaboration avec CAA-Québec, une procédure encore méconnue dans la région.

Les détenteurs de carte de membre CAA-Québec peuvent bénéficier d’un raccompagnement gratuit dans un rayon de 25 kilomètres, pour au maximum deux personnes. Si le parcours dépasse la limite de kilomètres, des frais supplémentaires s’appliquent. «Le service est offert seulement si l’Opération Nez Rouge n’est pas en fonction dans la région, à tout moment de l’année», explique Alain Boulianne de Remorquage 2000 à Rivière-du-Loup.

Les personnes intéressées à faire appel au service de raccompagnement doivent joindre la répartition de CAA-Québec en l’informant qu’elles ne sont pas en mesure de conduire. La demande est ensuite transmise aux remorqueurs affiliés, dont Remorquage 2000 fait partie, avec la mention «raccompagnement». La voiture est ainsi remorquée, déposée dans l’entrée du demandeur, et stationnée par les remorqueurs.

«Que ce soit en raison de la prise d’alcool, de drogues ou de médicaments, on ramène le véhicule dans la cour. Ce qu’on demande, c’est la carte CAA-Québec et aussi une carte d’identité. C’est un service qui est peu connu, mais qui peut dépanner», complète M. Boulianne. Ce dernier souligne qu’il n’a toutefois pas l’obligation de transporter un client s’il est désagréable ou agressif en raison de ses capacités affaiblies. Le but recherché est que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité. Pour joindre la centrale de CAA-Québec, il suffit de composer le 1 800 222-4357.

Les taxis de Rivière-du-Loup fonctionneront également à plein régime au cours des prochains weekends. Steeve Malenfant de Taxi Beaulieu souligne que les soirées sont occupées, mais que la situation est sous contrôle pour les partys des Fêtes. «J’invite les citoyens à faire preuve de patience et de prudence. C’est aussi une bonne idée de penser à planifier son retour à la maison avant de partir, si on pense prendre un verre de trop», ajoute M. Malenfant.

Les services de l’Opération Nez Rouge à Rivière-du-Loup sont suspendus pour l’hiver 2019 puisque le Club Optimiste de Rivière-du-Loup n’a pas pu renouveler son implication cette année. Lors des deux premières fins de semaine de décembre 2018, l’Opération Nez Rouge avait effectué au total 291 raccompagnements.

À noter que la section d’Opération Nez Rouge dans les Basques, dirigée par le Groupe scout Trois-Pistoles est fonctionnelle, comme par les années passées. Les bénévoles rouleront durant 11 soirées cette année dans la MRC des Basques, soit tous les vendredis et samedis à partir du 30 novembre au 30 décembre, en plus du 31 décembre. On peut joindre le comité Opération Nez Rouge des Basques au 418-851-1224 ou à l’adresse [email protected]