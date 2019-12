Décontamination : dépassement de coût important au Domaine Kogan

Les travaux de décontamination du Domaine Kogan auront été une véritable boite de Pandore. La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont terminés, une fois pour toute. Cependant, ils auront couté beaucoup plus cher que prévu.

Les élus ont confirmé, mardi lors de la séance du conseil municipal, un dépassement de cout important dans ce dossier. Initialement estimés à 197 000 $, les travaux de la dernière phase de réhabilitation environnementale du terrain de 16 000 mètres carrés auront couté plus de deux fois plus cher, soit 461 000 $.

Questionnée à ce sujet, la mairesse Sylvie Vignet a assuré que des questions allaient être posées à l’entreprise responsable. On souhaite des réponses. «Nous aussi, on se questionne. Ce qu’on fait aujourd’hui, c’est le constat du dépassement de cout, qui ne fait pas notre affaire, mais pas du tout. Maintenant, avec le directeur général, M. Lagacé, on va demander un rapport à la firme de génie-conseil responsable», a-t-elle expliqué.

S’il y a dépassement de cout pour les travaux, faut-il s’attendre à une facture plus élevée pour la décontamination de la terre elle-même? «Nous allons devoir regarder cela, a poursuivi Mme Vignet. La terre n’a pas été amenée à Dégelis, mais à notre Lieu d’enfouissement technique. On va voir essayer de trouver une solution pour sauver des couts. On saura ce qu’il est possible de faire dans le rapport demandé.»

Devant les inquiétudes des citoyens à ce sujet, le nouveau directeur général de Rivière-du-Loup, Denis Lagacé, a tenu a rappelé que le projet allait être rentable pour la Ville. Le terrain, maintenant décontaminé, sera prêt à vendre et il permettra au final de faire des gains. «Au net, la Ville devrait gagner», a-t-il soutenu.