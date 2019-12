Le magazine Culture de Rang illustre l’agriculture et l’acériculture écoresponsable au Témiscouata

La COOP des Champs et la SADC de Témiscouata lançaient le 5 décembre, lors d’une formule 5 à 7 au BeauLieu Culturel, la nouvelle édition du magazine Culture de Rang, une seconde édition entièrement consacrée au Témiscouata.

Imagé et informatif, le contenu du magazine permet d’illustrer l’agriculture et l’acériculture écoresponsable de la MRC, et ce, à partir des points de vue des producteurs, des commerçants et des consommateurs. Vous serez éblouis par la richesse du territoire témiscouatain et par la créativité ainsi que l’énergie déployée pour ces projets écoresponsables.

Culture de Rang est une initiative qui a pour objectif de sensibiliser la population, en général, sur les bienfaits de ce type d’agriculture sur la santé, l’environnement, le développement de l’économie locale, la valorisation du patrimoine rural et ses paysages, ainsi que la diversification de la culture gastronomique régionale.

Le magazine est diffusé dans les grandes villes de Québec et de Montréal. Il est également disponible dans différents points de vente notamment, à la SADC de Témiscouata, la Fromagerie Le Détour, Amarante épicerie écologique, Station Service Michaud, Dépanneur Jacques Lamonde, Coopérative des Consommateurs du Haut-Pays Trinité-des-Monts, Épicerie Coop de Squatec, Épicerie des Lacs à Saint-Jean-de-la-Lande, Métro Marché du Témis Ville Dégelis, Corporation Avantages Témiscouata, Municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long, Municipalité de Packington, Dépann-O-Max à Auclair, Librairie l’Alphabet et Coop Alina à Rimouski.