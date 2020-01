Journée de l’élu municipal au CSMRC Rivière-du-Loup

Le mardi 3 décembre dernier, quatre élus venant de trois MRC différentes ont participé à la journée de l'élu organisée par la Sûreté du Québec. Ils ont même pu accompagner des policiers lors de patrouille routière dans les différentes MRC de la région.

Pour l'occasion, le maire de Saint-Mathieu de Rioux dans la MRC dans la MRC des Basques était accompagné de l’agent Pierre Bouchard, Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup était accompagné du sergent Steve Duguay, Sylvie Vignet mairesse de la ville de Rivière-du-Loup était accompagnée de son parrain le sergent Dave Ouellet alors que le maire de La Pocatière dans la MRC du Kamouraska était accompagné de l’agent Alain Morin.

Les élus ont été accueillis par le responsable du poste de leur MRC respective. Après une visite de leur poste respectif, les maires ont eu droit à une présentation des différents équipements ainsi que de leur rôle. Par la suite ils ont fait l’expérience de la patrouille dans leur MRC, une activité que la SQ considère révélatrice pour les élus quant rôle des policiers.

Les invités ont tous été réunis au Centre de service de Rivière-du-Loup où le Lieutenant Michel Tardif les a accueillis et leur a expliqué le rôle et le fonctionnement du CSMRC. Au même moment se déroulait l'intervention du Groupe tactique d'intervention alors qu'un homme s'était barricadé.

Le sergent Yannick Dionne qui était responsable de cette opération est venu expliquer brièvement l’évènement.

Après le diner , ils ont eu une conférence de madame Estelle Desrosiers, agente d’intervention en référence policière pour le CAVAC, qui a expliqué son rôle et les services offerts auprès des victimes d’acte criminel ainsi qu’aux témoins et leurs proches. Elle a aussi abordé les statistiques des services offerts auprès des victimes du KRTB.



La Sûreté du Québec considère que d’avoir regroupé les élus de plusieurs MRC a permis un rapprochement intéressant en plus de favoriser des échanges et surtout une meilleure compréhension des magistrats sur la coopération entre les différents postes de ces quatre MRC.

De gauche à droite – Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup; Sgt Dave Ouellet, CLPC; Agt Alain Morin, PIMS dans le Kamouraska; Sylvain Hudon, maire de La Pocatière; Lt Michel Thomassin, responsable du poste MRC Rivière-du-Loup; Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup; Agt Pierre Bouchard, PIMS dans les Basques; Roger Martin, maire de St-Mathieu-de-Rioux; Lt Michel Tardif, officier d’opérations CSMRC de Rivière-du-Loup