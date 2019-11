Aide financière de 160 000$ pour une nouvelle distillerie à Auclair

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, a annoncé le 27 novembre l'octroi d'une aide financière de 160 000 $ pour l'implantation d'une distillerie à Auclair.

Ce soutien, accordé dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), permettra à un regroupement composé de 42 producteurs acéricoles d'aménager une usine pour la production d'un spiritueux à base de sirop d'érable industriel inutilisé et d'acquérir l'équipement nécessaire à la valorisation de ce produit. La concrétisation de cette initiative nécessitera des investissements totaux de plus de 780 000 $.

«Je tiens à féliciter les acériculteurs de la région qui ont trouvé une façon astucieuse d'utiliser la quasi-totalité du sirop d'érable produit chaque année, ce qui permettra non seulement d'éviter des pertes importantes, mais également de générer de nouveaux revenus et de diversifier l'offre de produits régionaux», a commenté la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

L’aide financière annoncée permettra de soutenir plusieurs producteurs acéricoles dans la région et de réaffirmer le positionnement du Bas-Saint-Laurent comme l’un des chefs de file de cette industrie au Québec.

«Quelle belle nouvelle pour la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata! Le projet mis de l'avant par les promoteurs de cette nouvelle distillerie génèrera des retombées économiques appréciables pour la municipalité d'Auclair et l'ensemble du Bas-Saint-Laurent», a ajouté le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif.

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés. Des sommes totalisant près de 10,9 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 45 initiatives dans la région.