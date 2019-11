Le Transcontinental perd sa réduction de taxe sur les carburants

Concours de circonstances, le Transcontinental perd sa réduction de taxe de 7 cents sur les carburants. Ce changement sera en vigueur à compter du 1er décembre 2019, a laissé savoir Revenu Québec dans une lettre adressée récemment aux établissements distributeurs. Les municipalités de Pohénégamook et de Rivière-Bleue ne seront donc plus considérées comme «région frontalière».

La Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET) a expliqué dans son Infolettre que «la réduction de taxe découlait de la présence d’un point de vente de carburants à Estcourt Maine, qui avait débuté en 1985 et avait connu différents propriétaires au fil des années. Depuis la relance du Gaz-Bar par Benoît Morin en 2005, la région a bénéficié sans interruption de la réduction de taxe. La fin du service au Gaz-Bar Maine serait attribuable à plusieurs facteurs, mais principalement au taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, qui rend moins attrayant l’approvisionnement aux États-Unis.»

La décision de Revenu Québec fait également suite à la vente du seul poste d’essence privé de Rivière-Bleue, dont la Municipalité s’est portée acquéreur pour maintenir ce service dans sa communauté. «Nous avons demandé au ministère du Revenu de pouvoir continuer à bénéficier de cette réduction, cette demande a été refusée. Depuis 6 mois, la Municipalité de Rivière-Bleue assume la différence de 7 cents du litre pour ne pas pénaliser la clientèle. Ça représente en gros la marge de profit d’un détaillant et pour la Municipalité notre but était d’offrir le service à notre population», a expliqué le maire Claude H. Pelletier. «Si un garage de Pohénégamook avait été vendu, nous aurions eu à vivre la même situation. On savait qu’un jour ou l’autre ça allait arriver», a ajouté M. Pelletier puisque le Gaz-Bar Maine est fermé depuis environ deux ans.

«Pour nos citoyens, c’est important et ce n’est pas une bonne nouvelle avant la période des Fêtes. Tout le monde fait le mieux possible, on est encore à digérer tout ça. J’espère que les gens vont continuer à venir à Pohénégamook, on demeure tout aussi accueillant», a pour sa part mentionné Louise Labonté, mairesse de Pohénégamook.

La réduction de la taxe sur les carburants, qui variait de 6 cents à 12 cents par litre, ne sera donc plus applicable. À compter du 1er décembre 2019, la région frontalière du Transcontinental sera sujette à la pleine taxe de 19,2 cents par litre, incluse dans le prix à la pompe, avec le prix du produit brut, les marges de raffinage et de détail, le cout du transport, la taxe d’accise fédérale, la TPS et la TVQ.

«Indéniablement, la réduction de taxe générait des économies pour les consommateurs et pour les entreprises qui s’approvisionnaient dans notre région. Elle entrainait également une augmentation de la circulation sur la route 289 et favorisait l’achalandage dans plusieurs commerces autres que les stations-service», peut-on lire dans l’Infolettre de la Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET).