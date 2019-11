Grève au CN : Le gouvernement Trudeau doit convoquer le parlement croit Bernard Généreux

Assermenté cette semaine, le député conservateur de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux se joint à ses collègues et demande au gouvernement Trudeau de convoquer le Parlement dès demain pour trouver une solution à la grève des employés du CN qui cause une pénurie de gaz propane, ce qui menace la sécurité de centres de santé et d’écoles ainsi que la viabilité et la survie de fermes et d’industries.

«Nous demandons au gouvernement Trudeau de convoquer le Parlement dès demain pour le dépôt d’une mesure législative d’urgence pour mettre fin à la grève du CN. Il est irresponsable de laisser perdurer cette grève. Elle met en péril des vies humaines et animales, sans compter l’impact qu’elle engendre sur des emplois dans nos régions, incluant dans le domaine de l’agriculture, une des premières touchées», a déclaré le député Bernard Généreux.

Christian Pelletier, dirigeant de Propane Sélect s’est désolé de la situation. « En plus de diminuer les quantités de propane que je livre, je dois obligatoirement prioriser mes clients. Les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées sont dépendants de ce type d’énergie qui sert notamment à les chauffer», souligne-t-il. « Le gaz propane est aussi essentiel pour les procédés de plusieurs entreprises de la région. Je me trouve dans une situation devant laquelle je dois faire des choix extrêmement difficiles!», ajoute M. Pelletier.

Les députés conservateurs de tout le Canada sont prêts à se rendre à Ottawa pour régler le problème avant que la situation ne dégénère. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement Trudeau qui doit prendre ses responsabilités.