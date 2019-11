Concours de maisons et de commerces illuminés à Trois-Pistoles

À l’arrivée du temps des fêtes et pour souligner la cinquième édition de la Fête des lumières de Trois-Pistoles qui se tiendra le samedi 7 décembre prochain, le comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles tiendra cette année son 3e concours de décorations de Noël intitulé Maisons et commerces illuminés à Trois-Pistoles.

Ce concours vise à encourager et récompenser les démarches qui embellissent et animent la ville pendant le temps des fêtes. On invite la population à décorer leur résidence et commerce pour le plaisir des résidents et visiteurs. Le concours s’adresse aux particuliers et aux commerçants situés à Trois-Pistoles et vise à récompenser les plus belles décorations et illuminations de Noël.

Deux volets sont proposés pour l’édition 2019 du concours, soit un volet pour les prix du public, dont un dans la catégorie résidentielle et un second dans la catégorie commerciale, et un second volet où le jury décernera deux prix par catégorie (1er et 2e prix pour les résidences et 1er et 2e prix pour les commerces). Ce sont donc six prix totalisant un montant de 800 $ qui seront remis aux gagnants lors de la séance publique du conseil de Ville de Trois-Pistoles, le lundi 13 janvier 2020.

Pour consulter les règlements du concours, visitez le site Internet de la Ville de Trois-Pistoles, au www.ville-trois-pistoles.ca, dans la section Quoi de neuf. Pour participer, les participants, résidentiels ou commerciaux, doivent transmettre le formulaire rempli par courriel à [email protected] entre le 2 et le 10 décembre avant 12 h et au moins 2 photos de la façade de la résidence ou du commerce. Les fichiers photos doivent être de bonne qualité (minimum 1 Mo par photo). Le vote populaire aura lieu du 11 au 17 décembre avant 12 h sur les photos des candidats, disponibles sur la page Facebook de la Ville de Trois-Pistoles. La mention «J’aime» équivaut à 1 point tandis que la mention «J’adore» comptera pour 3 points, le gagnant étant celui ou celle ayant cumulé le plus de points dans chaque catégorie. Enfin, mentionnons que toutes les illuminations et décorations devront être visibles de la rue, le jugement s’effectuant depuis le domaine public. On invite la population à décorer leur résidence ou leur commerce pour le 7 décembre 2019, jour de la Fête des Lumières.

Cette sympathique compétition se fait bien sûr dans un esprit de gaieté et de bonne humeur, pour le plaisir de tous les habitants et visiteurs. Le Comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles invite les résidents à participer et à se démarquer cette année en contribuant à la magie des fêtes!