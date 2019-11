Les Basques se mobilisent pour l’avenir de la traverse à Trois-Pistoles

Alors que l’un des initiateurs des Assemblées citoyennes des Basques, Sébastien Rioux, s’attendait à accueillir 150 personnes à la cafétéria de l’école secondaire de Trois-Pistoles, le premier décompte a plutôt démontré qu’environ 300 personnes concernées par l’avenir de la traverse reliant Trois-Pistoles aux Escoumins se sont rassemblées le 20 novembre.

La journée même, le ministre des Transports, François Bonnardel, a déclaré qu’il n’y aurait pas de service de traverse entre Trois-Pistoles et Les Escoumins en 2020. L’Héritage 1 nécessite des travaux d’environ 5 M$ avant de pouvoir naviguer, la saison prochaine et le gouvernement du Québec a refusé il y a maintenant une semaine d’accorder du financement.

L’assemblée a commencé par une allocution du capitaine du navire l’Héritage 1, Jean-Philippe Rioux, accompagné de son père, et maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux. Ils ont présenté le dossier et répondu aux questions des citoyens. À noter qu’il ne s’agissait pas d’une rencontre d’information, mais plutôt d’échanges pour discuter de la situation et favoriser la mobilisation de la communauté des Basques.

«Plusieurs solutions ont été abordées, comme trouver d’autres sources de financement, faire des pressions sur la Coalition avenir Québec, faire circuler des pétitions (…) Je suis encore impressionné de la réponse de la population, qui est plus grande qu’espéré. J’ai ressenti une grande solidarité chez les gens présents», a exprimé l’initiateur de ces Assemblées citoyennes, Sébastien Rioux. Des citoyens de tous les horizons, élus, matelots, membres de l’équipe de la traverse de Rivière-du-Loup ont participé à cette soirée. Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif n'était pas présent.

Un groupe de travail d’une vingtaine de personnes a été formé au terme de la rencontre afin de poursuivre les actions de mobilisation au cours des prochaines semaines. «On a montré qu’à Trois-Pistoles, ont est tissé serré. En créant les Assemblées citoyennes, on se disait qu’on créait un espace démocratique de discussion, et qu’en cas de crise, ce serait un bon outil. On l’a démontré ce soir», a ajouté Sébastien Rioux.

Le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, a lui aussi été encouragé par la réponse des citoyens des Basques. La volonté politique de tenter de faire renverser la décision du gouvernement du Québec est d'autant plus importante. «On a reçu un signal extrêmement fort de la part de la population, en appui à leur traversier et à leur ''héritage'' de traverse des 100 dernières années. C'est certain que ça nous donne du gaz pour aller de l'avant et pour développer une stratégie qui va nous permettre de rassurer le ministre des Transports (François Bonnardel)», a-t-il commenté. M. Denis croit que la Société des traversiers du Québec a apeuré le ministre avec ses conclusions à propos de l'état du traversier l'Héritage 1 et de sa durée de vie estimée. «La balle est dans notre camp. Il faut faire la démonstration au ministre qu'il n'y a pas péril en la demeure et on peut compter sur un superbe appui de la population», conclut le préfet.

Il s’agissait de la 6e rencontre des Assemblées citoyennes des Basques, qui comportent différents thèmes, en fonction de l’actualité. Une banderole illustrant l’Héritage 1, avec l'inscription «Sauvons l'Héritage 1. La seule traverse qui traverse» a d’ailleurs été déployée au cours de la soirée, un pied de nez aux problèmes vécus au cours de la dernière année par les navires de la STQ, le F.-A. Gauthier, l'Apollo et le Saaremaa.