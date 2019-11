Motivation et persévérance à l’école secondaire de Dégelis

Depuis septembre dernier, l’école secondaire de Dégelis a mis en place son programme Études-Futsal. Ce programme vise à augmenter la motivation chez les jeunes face à leur cheminement scolaire, à développer leur sentiment d’appartenance à l’école, à favoriser l’adoption d’un mode de vie sain et actif, à rehausser le niveau de compétition et à développer des athlètes de haut niveau en soccer intérieur, sport montant à l’échelle mondiale.

Depuis septembre 2019, 28 élèves-athlètes se présentent à l’entraînement dès 7 h 30 le matin pour débuter leurs cours à 10 h 15. Ils doivent s’engager en classe et être rigoureux dans leurs études, car ils s’approprient la matière en moins de temps que leurs collègues. Les élèves s’entraînent deux fois semaine, après le temps de classe, avec leur équipe respective, les Spartiates qui compétitionnent depuis plusieurs années au niveau régional et provincial.

Messieurs Jérôme Dubé, enseignant, et Thomas Michaud-Morin, technicien en loisir, sont les entraîneurs et voient au développement du programme Études-Futsal. Une chiropraticienne, une nutritionniste et un kinésiologue s’ajoutent à l’équipe périodiquement.

Aussi cette année, quatre élèves de la concentration Plein air de l’école secondaire de Dégelis ont été sélectionnés, en lien avec leur engagement scolaire et leur implication dans le projet, pour vivre une expérience exceptionnelle de chasse au cerf de Virginie à l’île d’Anticosti. Ce séjour de cinq jours fut rendu possible grâce au partenariat de la SEPAQ et d’autres commanditaires. Cette activité soulignait le 10e anniversaire de la concentration Plein air de l’école. Annuellement, une quinzaine d’élèves choisissent de vivre des expériences de pêche, de chasse, de survie et d’orientation en forêt. Grâce à ce programme, plusieurs élèves, au fil des ans, sont restés accrochés à l’école en raison de leur passion. Monsieur Carl Moreau, enseignant et instigateur du projet, les guide depuis le tout début.