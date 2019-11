Plus de 1 000 participants à la Semaine des entrepreneurs au Bas-Saint-Laurent

Du 11 au 22 novembre, plus de 1 000 jeunes du Bas-Saint-Laurent, du niveau primaire jusqu’à l’université, participent à la Semaine des entrepreneurs à l’école. Au programme, une foule de conférences qui seront animées bénévolement par près de 30 entrepreneurs passionnés.

Une vingtaine d’écoles, dont les cégeps de Rivière-du-Loup et de Matane ainsi que l’UQAR, recevront ainsi la visite d’un entrepreneur de leur communauté pour sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre et les encourager à réaliser leur propre projet. L’entreprise Symbiote sera au Cégep de Rivière-du-Loup le 20 novembre, et le travailleur autonome Jean-Philippe Morin visitera l’école secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac le 21 novembre.

La Semaine des entrepreneurs à l'école est une réalisation d'OSEntreprendre et une initiative de la Caisse de dépôt et placement du Québec, appuyée par le gouvernement du Québec.