Une marche pour les tout-petits à Rivière-du-Loup

Il n’y avait pas que le soleil qui réchauffait le coeur ce mercredi 20 novembre au centre-ville de Rivière-du-Loup. Il y avait également les sourires de la centaine d’enfants qui marchaient ensemble, vers 10 h, dans le cadre d’activité de la 4e Grande semaine des tout-petits.

Accompagnés de leurs éducatrices, des membres de leur famille et de quelques élus, dont la mairesse Sylvie Vignet, les enfants des différents CPE du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup ont ainsi marché main dans la main dans un quadrilatère formé des rues Du Rocher et Lafontaine, du boulevard de l’Hôtel-de-Ville et de la rue du Domaine.

L’événement visait à rappeler l’importance de faire de la petite enfance une priorité de société.

«On souhaite laisser la place aux enfants, qu’on parle de leurs préoccupations et leurs besoins. Que pendant cette journée, cet événement, ils arrivent à prendre leur place et qu’on soit là, comme adulte, avec eux», a partagé Sonia Michaud, agente de projet pour COSMOSS Rivière-du-Loup.



«Cette marche s’inscrit dans un événement porteur de sens qui va au-delà de l’activité physique», a-t-elle ajouté.

On estime que plus de 350 personnes ont participé à cette sympathique activité. Celle-ci a été suivie par un conte animée au Théâtre de la Goélette.

Notons que le 20 novembre marque la Journée mondiale de l’enfance. Depuis plus de 20 ans, c’est une occasion de communiquer et de susciter le dialogue sur l'état de bien-être et de développement des tout-petits, de mettre en lumière des initiatives locales, régionales et nationales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l’ensemble de la société.