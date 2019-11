Début de la saison de glisse record au Parc du Mont-St-Mathieu

La direction du Parc du Mont- Saint-Mathieu confirme l’ouverture officielle d’une partie de son domaine skiable pour le samedi 23 novembre, devançant ainsi de sept jours la date d’ouverture initialement prévue.

C’est donc le samedi 23 et le dimanche 24 novembre prochain, de 9 h à 15 h 30, que les skieurs et planchistes viendront dévaler les pistes de la station pour les premiers jours de la saison 2019-2020. Les températures favorables à la production de neige de culture et les 45 cm de neige naturelle accumulés lors des récentes tempêtes rendent cette ouverture possible.

Avec la neige de culture en production depuis le 8 novembre, au-delà de 40% de l’objectif à ce chapitre est déjà complété. En fonction des chutes de neige et des températures froides encore possibles, le nombres de pistes qui seront disponibles pour les adeptes des sports de glisse reste à déterminer.

Au chapitre des services à la clientèle, le service de restauration et la boutique de location seront ouverts; toutefois, le service de garde, l’école de glisse, la pente école et la glissade demeureront fermés.

Le directeur général du Parc du Mont-Saint-Mathieu, François April, se réjouit de la situation. «Il est exceptionnel de pouvoir offrir aux adeptes de ski et de planche des conditions impeccables aussi hâtivement en saison. Nous devons souligner le travail colossal réalisé par notre équipe d’enneigement depuis une dizaine de jours et remercier Dame Nature de sa grande collaboration.»

NOUVEAUTÉS

Parmi les améliorations de cette saison, la nouvelle remontée mécanique de type téléski qui a nécessité un investissement de 1.25 M$ sera en opération dès la mi- janvier 2020. Cette remontée viendra bonifier tout le côté Est de la montagne, augmentera le dénivelé du domaine skiable réel à 222 mètres et minimisera l’achalandage au télésiège quadruple. Pour en savoir plus et connaître les conditions de neige, il est conseillé de consulter le site montstmathieu.com.