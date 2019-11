Saint-Cyprien remporte un prix d’excellence pour la transformation de son église

Depuis 2013, le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) récompense chaque année, par l’intermédiaire des Prix d’excellence, des réalisations remarquables qui témoignent de l’engagement, de l’innovation et de la passion des Québécois pour leur patrimoine religieux.

Le 7 novembre dernier, le CRPQ tenait son Forum sur le patrimoine religieux et profitait de l’occasion pour remettre les Prix d’excellence 2019 aux récipiendaires. L’Édifice Alcide-Ouellet de Saint-Cyprien s’est vu remettre le Prix d’excellence dans la catégorie Réutilisation qui veut souligner la qualité d’un projet de réutilisation d’un immeuble patrimonial à caractère religieux intégrant de nouvelles fonctions.

Michel Lagacé, maire, et Guy Dubé, directeur général adjoint et chargé du projet de transformation de l’église, sont allés pour l’occasion à Saint-Hyacinthe afin de recevoir ce Prix d’excellence au nom de la Municipalité et de toute la communauté. «C’est un immense honneur de voir notre travail souligné par nos pairs. Ce projet est un exemple parfait de concertation du milieu et de coopération communautaire. Nous ne pourrions pas être plus fiers», ont-ils laissé savoir.

Rappelons que l’église de Saint-Cyprien a cédé sa place à l’Édifice Alcide-Ouellet en janvier 2018, marquant la conclusion d’un projet de transformation ayant débuté en 2009. Aujourd’hui, les Cyprianaises et les Cyprianais peuvent profiter d’une salle communautaire complètement aménagée tout en ayant conservé un lieu où pratiquer le culte.