Un prix pour l’Association du cancer de l’Est du Québec et ses collaborateurs

Remis lors de la Journée scientifique en oncologie, le «Prix Dr Georges Levesque» a été créé dans le but de reconnaitre l’implication exceptionnelle d’une personne ou d’un groupe de personnes qui, par leur engagement et leur dévouement, ont contribué de façon significative à la lutte contre le cancer dans leur milieu.

Le «Prix Dr Georges Levesque» pour l’année 2019 a été décerné au groupe «Association du cancer de l’Est du Québec et ses collaborateurs» qui a fait preuve d’initiative et de créativité dans la réalisation du projet «Les trousses réconfort». La concrétisation de ce projet original a permis d’offrir une trousse à chaque patient atteint de cancer dans l’Est-du-Québec afin de créer un lien réconfortant de proximité, de le guider vers les services offerts par l’Association du cancer de l’Est du Québec et de favoriser son mieux-être physique et psychologique. Chaque trousse contient une couverture, une bouteille d’eau réutilisable, un bloc-notes et un stylo, des bonbons à la menthe, un cahier de mandalas et des crayons de couleur ainsi qu’une carte d’espoir fabriquée et écrite par des enfants de la région.

Les témoignages des patients touchés par le cancer ayant reçu la trousse réconfort sont forts éloquents ce qui motive l’équipe de l’Association à travailler encore plus fort pour rejoindre éventuellement les patients en radio-oncologie et en fin de vie.

Sur la photo, de gauche à droite : (troisième à partir de la gauche) Dr Georges Levesque, hémato-oncologue, remet le prix à l’équipe de l’Association du cancer de l’Est du Québec représentée par Janie Malenfant, adjointe administrative secteur services, Nancy Renaud, directrice des services sur le territoire, Lise Fréchette, directrice générale, Nathalie Turgeon, coordonnatrice de la programmation et du développement des activités psychosociales, Nelson Charette, ex-directeur général et Josée Fortin, directrice du financement.