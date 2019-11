Une réussite sur toute la ligne pour le Festival de la P’tite laine

Plus de 2900 personnes, en provenance du Nouveau-Brunswick et de toutes les régions du Québec, ont assouvi leur passion pour la fibre lors de la 5e édition du Festival de la P'tite laine tenu au Centre des congrès de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup les 5 et 6 octobre derniers.

Rencontres avec designers de tricot et artistes de baladodiffusion les plus populaires du Québec, ateliers, démonstration de techniques, articles de tricot, laines de différentes variétés d’animaux à fibre, créations exclusives en tricot et autres matériaux, il y en avait pour tous les gouts! La 6e édition du Festival de la P’tite laine aura lieu les 3 et 4 octobre 2020 au Centre des congrès de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.