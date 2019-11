Panne planifiée par Hydro-Québec au centre-ville de Rivière-du-Loup

Hydro-Québec, par la voix de son porte-parole Réjean Savard a souhaité préciser le processus menant à la planification des travaux majeurs qui auront lieu le 15 novembre au centre-ville de Rivière-du-Loup et pour lesquels la société d'État procèdera à une interruption volontaire de ses services entre 9 h et 15h. Au total, près de 200 clients, dont 27 commerces et institutions, seront touchés.

Il n'y aura aucune surprise pour la clientèle concernée assure la société d'État. «Tous les clients ont été avisés le 30 octobre dernier. Le choix des dates s'est aussi effectué de paire avec les clients majeurs dont la Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup puisque deux écoles, l'École secondaire et l'École Internationale Saint-François-Xavier. seront touchées», souligne le porte-parole d'Hydro-Québec, Réjean Savard.

Ce sont des travaux aériens d’envergure qui ne peuvent être réalisés sous tension qui seront alors réalisés. Au total 10 équipes de techniciens, dont 20 monteurs, procèderont aux travaux. Ils visent le réaménagement du réseau de distribution afin de permettre d'en augmenter sa capacité avant la période de pointe hivernale.

«Hydro-Québec est consciente des contraintes que représente une interruption de service pour ses clients, mais avec la croissance de la charge dans le secteur du centre-ville, cette interruption est nécessaire pour réaliser les travaux», ajoute M. Savard.

Ce dernier souligne aussi la complexité dans la planification de tels travaux. «Il faut, d’une part, convenir d’une date de réalisation avec les clients majeurs impactés par l’interruption et, d’autre part, coordonner les travaux qui requiers la mobilisation d’une vingtaine de monteurs.»

M. Savard souligne que la Commission scolaire a été jointe en premier afin de convenir de la date de l'interruption. «Nous tenons aussi compte des clients moyens afin de vérifier s'il y a, notamment, des contraintes majeurs. Tous les clients ont ensuite été avisés et personne ne s'y est opposé», souligne-t-il.



Rappelons qu'une journée pédagogique était déjà inscrite au calendrier de l'École secondaire de Rivière-du-Loup. La date initiale était le vendredi 8 novembre dernier, mais en raison des nombreuses pannes liées aux vents violents du 1er novembre les travaux ont été à ce vendredi.