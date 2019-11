La Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup remet 9 bourses d’études

Par le biais de son programme de bourses d’études collégiales, la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup a remis récemment neuf bourses de 400 $ à des étudiants de la région inscrits cette année à l’un ou l’autre des programmes de diplômes d’études collégiales du Cégep de Rivière-du-Loup.

Ce programme a été mis sur pied spécifiquement à l’intention des élèves de 5e secondaire du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques. La sélection des lauréats a été faite par la direction de chacune des écoles concernées. Les critères de sélection étaient notamment l'excellence du dossier académique, la qualité de l'implication dans la vie scolaire et l'intention de s'inscrire au Cégep de Rivière-du-Loup.

Créé dans le but de souligner la qualité de leur travail et de les inciter à poursuivre sur la voie de la réussite, ce programme s'inscrit dans le cadre de la mission de soutien et d'encouragement à l'excellence de la Fondation.

Sur la photo, on retrouve Pier-David April, conseiller d’orientation et aide pédagogique individuel; Amélie Gagnon, technicienne en travail social et responsable de l’aide financière aux études; Élodie Belzile (Sciences de la nature), Élodie Marceau (Sciences de la nature), Myriam Laliberté (Sciences de la nature), Julien April (Sciences de la nature), Marie-Loïse Deslandes (Baccalauréat international, option Sciences de la santé), Mathis Charron (Baccalauréat international, option Sciences de la santé), Sara Talbot (Baccalauréat international, option Sciences de la santé), Camille Deslauriers (Arts, lettres et communication) et Mario Landry, directeur des ressources humaines et président de la Fondation. Absente : Lorie Lebel (Sciences de la nature).