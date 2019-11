Écoles fermées en raison des mauvaises conditions climatiques

En raison des mauvaises conditions météorologiques, toutes les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs sont fermées pour la journée, en ce 12 novembre. Dans la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, seulement les écoles des secteurs de La Pocatière et Saint-Pascal ferment leurs portes.

Tous les établissements scolaires du secteur de Rivière-du-Loup demeurent ouverts, et une décision sera prise au cours de l'avant-midi concernant une possible fermeture après diner. Les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes de La Pocatière et Saint-Pascal ont également suspendu les cours.

Le Collège Notre-Dame n'a transmis aucune information quant à une possible fermeture, il est donc ouvert également.

Les services de garde demeurent pour la plupart ouverts, à l'exception de ceux de Lac-des-Aigles, Lots-Renversés, Sainte-Françoise, Chanoine-Côté (Trois-Pistoles), Saint-Mathieu, Saint-Michel-du-Squatec, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Denis et Saint-Gabriel-Lalemant.

MÉTÉO

Environnement Canada a émis hier un avertissement de tempête hivernale pour le KRTB. Entre 20 et 40 centimètres de neige sont attendus sur la région. Ces chutes de neige sont accompagnées de vents forts qui créeront de la poudrerie réduisant considérablement la visibilité. L'accumulation rapide de neige au sol pourrait rendre les déplacement difficiles à certains endroits. Il est donc recommandé d'adapter sa conduite aux conditions routières changeantes, ou de reporter tout déplacement non essentiel à plus tard.