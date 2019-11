Rencontre d’information sur l’uniformisation des limites de vitesse à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup convie les citoyens à une rencontre d’information portant sur l’uniformisation des limites de vitesse de l’ensemble du territoire louperivois. Cette rencontre aura lieu le mardi 19 novembre prochain, à 19 h, à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.

Au cours de la dernière année, le Service technique et de l’environnement a planché sur un vaste projet d’harmonisation des limites, ayant pour but d’améliorer la sécurité routière en instaurant une logique d’application de la vitesse dans nos rues. Lors de la rencontre d’information, une présentation des enjeux actuels, du plan d’harmonisation prévu et des normes en vigueur sera réalisée par la mairesse Sylvie Vignet, le directeur du Service technique et de l’environnement, Gérald Tremblay, et le chef de la division travaux publics, Marc-Antoine Faucher.

Il s’agit d’une nouvelle étape menant à l’implantation du plan d’uniformisation, au cours de l’année 2020. La rencontre permettra aux citoyens d’en apprendre davantage sur le travail effectué jusqu’à maintenant, les étapes à venir et obtenir réponse à toutes leurs questions. Ils peuvent en outre feuilleter le plus récent bulletin municipal, distribué dans le publisac du 6 novembre dernier et également disponible au VilleRDL.ca et sur l’application VilleRDL. Ils y trouveront en pages 2 et 3 le texte Repenser ses limites, qui résume la démarche en cours et ses enjeux.