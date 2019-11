Qualité de vie : Rivière-du-Loup dans le top 40

Le magazine L’actualité* a publié, ce mercredi 6 novembre, son palmarès des villes où il fait bon vivre au Québec. La Ville de Rivière-du-Loup s’y retrouve au 39e rang sur les 103 villes de la province de plus de 10 000 habitants.

Le classement base son analyse sur neuf grands secteurs qui ont une différente valeur, soit la richesse de la population et l’état de l’économie, l’accessibilité (à la propriété et à la location), le transport durable pour aller travailler, la croissance démographique, le taux de criminalité, les soins de santé, l’imposition, les commodités et le degré d’implication des gens envers leur collectivité.

Selon L’actualité, les points forts de Rivière-du-Loup sont, en ordre, les soins de santé, l’accessibilité à la propriété (la valeur moyenne des résidences principales est de 229 312 $) et le bas taux de criminalité.

Concernant ce dernier point, on souligne que l’indice de gravité de la criminalité (moyenne sur 5 ans) est de 42. On précise que «plus le chiffre est bas, moins la criminalité est élevée». La moyenne canadienne est de 73.

Soulignons que la Rivière-du-Loup n’est pas la ville qui se classe le mieux au Bas-Saint-Laurent. En effet, Rimouski a percé le top 10 en se classant au 9e rang. De son côté, Matane se positionne au 61e rang. Blainville, Sherbrooke, Mirabel, Deux-Montagnes et Trois-Rivières occupent les cinq premiers rangs.

*L’Actualité a tiré ses données du classement national (Best Communities in Canada 2019) réalisé par le magazine Maclean’s.