Séance d’ainé-avisé contre la fraude

La FADOQ Bas-Saint-Laurent et la Sûreté du Québec invite la population à une présentation d’ainé-avisé pour contrer la fraude le lundi 4 novembre à 13h30 à la Résidence des Bâtisseurs, située au 168, rue Fraser à Rivière-du-Loup.

La rencontre aura lieu dans le hall d’entrée et elle est gratuite. L’objectif du programme est de sensibiliser les ainés aux techniques utilisées par les fraudeurs, donner des conseils de prévention et orienter les ainés vers des ressources professionnelles compétentes et pertinentes.

Depuis le lancement du programme (février 2011), plus de 60 000 personnes ont assisté aux séances d’information ainé-avisé. L’inscription est obligatoire auprès de la FADOQ, région du Bas-Saint-Laurent au 1-800-828-3344, poste 1.