Charles Beaulieu reçoit la Médaille académique du Gouverneur général

Charles Beaulieu de Rivière-du-Loup, diplômé de la promotion 2019 du Collège Notre-Dame, a récemment reçu la Médaille académique de bronze du Gouverneur général soulignant l’excellence de ses résultats scolaires.

Cette distinction honorifique est remise annuellement à l'élève qui obtient la plus haute moyenne générale à la fin de ses études secondaires, incluant tous les cours de 4e et de 5e secondaire qui sont indiqués au relevé de notes officiel de l’élève, émis par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Outre son assiduité aux études et ses réussites sur le plan scolaire lors de son passage au Collège, Charles a fait partie de l’option Science-études pendant trois ans, a animé les ateliers de robotique organisés pour les jeunes du primaire, a agi comme technicien lors des galas scolaires et a obtenu une bourse en science du Collège.

Il poursuit maintenant des études collégiales en technologie de l’électronique industrielle et souhaite poursuivre des études supérieures en génie à l’École de technologie supérieure (ÉTS) à Montréal.

Sur la photo, Charles Nadeau est accompagné de Guy April, directeur général du Collège, et François D’Amours, professeur responsable de niveau pour la 5e secondaire.