Dégelis et ses précieux bénévoles, une histoire de cœur!

Le conseil municipal de la Ville de Dégelis remerciait le 16 octobre dernier ses bénévoles pour leur remarquable implication au développement socioéconomique de la communauté. Près de 200 bénévoles étaient alors réunis lors du traditionnel souper Reconnaissance aux bénévoles.

La Table de concertation en loisir et culture de Dégelis a profité de l’occasion pour souligner la nomination de Rémy Hovington à titre de finaliste pour le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Entre autres membre du conseil d’administration du Tremplin, Festival de la chanson et de l’humour comme responsable technique depuis 20 ans, M. Hovington est un passionné qui partage bénévolement et sans compter son expertise et ses talents à une foule d’activités et d’évènements. Un certificat de reconnaissance et un panier de produits d’érable Decacer lui ont été offerts pour l’occasion par le conseil municipal qui tenait à le remercier très sincèrement pour son extraordinaire contribution à la vie culturelle et communautaire de Dégelis.

LA RELÈVE AU RENDEZ-VOUS

En janvier 2019, à l’aide des enseignantes de 6e année de l’école Desbiens de Dégelis, Caroline Michaud et Claudine Saint-Pierre, le service des loisirs de Dégelis a mis sur pied l’Escouade Bénévole en Herbe. Le projet consiste à initier des jeunes à l’implication sociale et au bénévolat dans leur communauté. Une partie des jeunes de la première cohorte était présente lors du souper Reconnaissance aux bénévoles, vu leur implication dans plusieurs évènements en 2019. Au total 15 jeunes bénévoles font partie de l’Escouade et une nouvelle cohorte sera formée cette année avec les nouveaux élèves de 6e année. Le but de ce projet étant de contrer la pénurie de bénévoles, en s’assurant une relève dynamique et engagée.

L’Escouade Bénévole en Herbe est bénéfique pour les jeunes impliqués, de même que pour toute une communauté. Le fait de mettre en contact des bénévoles expérimentés avec les jeunes, donne lieu à des échanges intergénérationnels exceptionnels.

Les jeunes portent fièrement les couleurs de leur Escouade et ainsi, ils inciteront peut-être d’autres citoyens et leurs amis à développer leur gout de s’impliquer, d’aider et de se mobiliser. Le slogan de l’Escouade : 1,2,3 on aide!