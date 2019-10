Généalogie du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et clin d’œil sur les olympiques

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup présentera sa prochaine conférence le mercredi 30 octobre à 19 h 30 à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Ce changement à l’horaire régulier des présentations du jeudi permettra de recevoir le généalogiste et sportif, Jean-Guy Poitras, reconnu au Nord-Ouest de la province du Nouveau-Brunswick pour ses travaux sur la généalogie et internationalement sur l’arbitrage en badminton.

En effet, M. Poitras est l’auteur de plus de 50 volumes dans le domaine du sport, de la santé et de la généalogie, tout en étant actif dans plusieurs organisations sociales et sportives incluant les Jeux olympiques. Parmi ses publications citons entre autres, le Répertoire généalogique des Poitras du Madawaska, établi en collaboration avec Léo Poitras. Quant à son 50e volume, il porte sur les mariages au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et une partie nord du Maine, une brique de 1 062 pages.

Sa causerie portera sur la généalogie au Grand Madawaska, les difficultés rencontrées lors de la consultation des registres ainsi que les premières familles au Madawaska : acadiennes, canadiennes et autochtones. Un clin d’œil sur sa participation à deux Jeux olympiques complètera le tout.