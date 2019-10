La grève à la Sépaq atteint maintenant les parcs nationaux du Québec

La grève à la Sépaq touchera 23 parcs nationaux lors des quatre prochains jours, en plein weekend de l'Action de grâces, dont le parc national du Lac Témiscouata et le parc national du Bic.

La grève générale débutera le vendredi 11 octobre à 6 h 30 pour se terminer le lundi 14 octobre à 23 h 59. Les quelque 1 200 membres du SFPQ travaillant dans les accréditations visées débrayeront en même temps, perturbant ainsi les activités.

De son côté, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) rappelle que l'accès aux parcs nationaux et à leurs hébergements sera préservé lors de cette période. Les 23 parcs nationaux ciblés par un avis de grève, les hébergements et les sentiers de randonnée resteront ouverts et accessibles.

Les opérations à effectif réduit auront un impact sur certains services tels que la restauration, la location d'équipement et les activités guidées. Les modifications aux services offerts sont clairement identifiées au www.sepaq.com.

On suggère aussi de se procurer ses droits d'accès quotidiens en ligne afin de simplifier l'accès aux parcs nationaux : sepaq.com/reservation.