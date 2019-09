Rivière-du-Loup marche pour le climat

La marche pour le climat du 27 septembre a attiré environ 500 personnes au centre-ville de Rivière-du-Loup. Des citoyens de tous les horizons, membres d'organismes communautaires, travailleurs et étudiants se sont rassemblés au Centre culturel Berger afin de demander aux décideurs politique de s'engager concrètement dans la lutte aux changements climatiques.

«S'il y a 53 collectivités au Québec en train de marcher, c'est parce qu'on veut montrer que toute la province appuie cette démarche. Le but c'est de montrer que toute la population est derrière ça. Ce n'est pas une question de générations, de ruralité ou de partisanerie. Actuellement, on a besoin que tout le monde se mobilise», explique le co-organisateur de la marche pour le climat de Rivière-du-Loup, Frank Malenfant.

D'autres marches se déroulaient simultanément dans la région, notamment à Trois-Pistoles et à La Pocatière. Cinq commerces louperivois ont d'ailleurs fermé leurs portes afin de permettre à leurs employés de participer à la marche.

Diverses affiches aux messages environnementaux plus diversifiés les uns que les autres étaient portées par les manifestants, dont «Greta a parlé. À nous d'agir !», de l'étudiant au Cégep de Rivière-du-Loup, Étienne Lajoie-Asselin. «On dit que chaque geste compte, mais les gestes qui compte le plus, c'est quand nous sommes tous mobilisés. On veut envoyer un message clair au gouvernement et aux grandes industries qu'on est tannés de leur inaction ou de leurs actions nocives pour l'environnement. On veut que ça change et on va leur montrer», explique-t-il.

Les candidats de la majorité des partis politiques dans la course aux élections fédérales étaient présents pour l'occasion, soit Louis Gagnon du Bloc québécois, Bernard Généreux du Parti conservateur du Canada, Hugo Latulippe du Nouveau parti démocratique et Aladin Legault-D'Auteuil du Parti libéral du Canada. La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet a aussi pris part à la marche, accompagnée de quelques conseillers.

Le mouvement de la marche pour le climat, inspiré par la militante suédoise Greta Thunberg, demande que les décideurs politiques appliquent ce que le consensus scientifique et politique mondial requiert pour limiter l'impact des changements climatiques, soit notamment la réduction de l'émission des gaz à effet de serre.