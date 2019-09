Année exceptionnelle pour la traverse du lac Témiscouata

La traverse du lac Témiscouata a de nouveau connu en 2019 une année exceptionnelle se traduisant par une augmentation moyenne de l’achalandage de 7%. Le nombre de cyclistes a doublé et, pour ce qui est des résidents de la MRC du Témiscouata, le nombre de vignettes vendues est passé de 669 à 703.

Cette performance a été rendue possible grâce au financement obtenu de la part du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, de la MRC de Témiscouata, de l’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent, des Municipalités de Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Juste-du-Lac.

«Nous avons connu une excellente saison. Le milieu nous supporte dans nos efforts pour offrir le meilleur service à la population locale ainsi qu’aux milliers de touristes qui fréquentent notre région», a expliqué Claude Ouellet, président de la corporation de la Traverse du Lac Témiscouata.

«Le traversier Le Corégone fait partie des priorités dans ma circonscription. Il est, au Bas-Saint-Laurent et au Témiscouata, un soutien indispensable à l’industrie touristique régionale en plus de représenter un lien de part et d’autre du magnifique lac Témiscouata», a souligné Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Suite à l’inspection quinquennale du ministère des Transports du Canada, le traversier est en très bon état et sa durée de vie est estimée entre 20 à 25 ans. L’annonce de subvention pour améliorer la route qui mène à l’entrée du parc Témiscouata à la rivière Touladi est aussi une très bonne nouvelle permettant ainsi d’augmenter l’achalandage touristique pour le traversier.

Le conseil d’administration s’était donné comme objectif de créer de l’activité autour des quais. La réalisation du tournoi de pêche à la perchaude, le support pour l’arrivée d’un kiosque à crème glacée ainsi que l’installation d’oriflammes sont de belles réalisations.

«La saison 2019 a été allongée du 1er juin au 15 septembre et nous comptons poursuivre dans ce sens l’an prochain. Le conseil d’administration ainsi que son personnel de la traverse du lac Témiscouata désirent remercier la population de la MRC pour leur soutien et leur intérêt soutenu pour notre traversier. Cet appui nous encourage à continuer de travailler fort pour maintenir notre traversier dans notre milieu et devenir une fierté régionale», a-t-on conclu.