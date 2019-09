900 000 $ disponibles en prêts pour soutenir les entreprises du Témiscouata

Les gens d’affaires de la MRC de Témiscouata bénéficient d’une nouvelle aide sous forme de prêts financiers pour créer ou développer leur entreprise. Le fonds local de solidarité (FLS) met donc à leur disposition un montant total de 900 000 $.

Cette annonce a eu lieu le 19 septembre dans les locaux de la MRC de Témiscouata qui en sera le gestionnaire. Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, a noté que son gouvernement avait octroyé une somme de 3,5 millions de dollars pour créer 35 fonds et ainsi compléter le réseau dans toutes les MRC de la province; 84 fonds sont déjà en place. Ainsi dans le Bas-Saint-Laurent, la MRC de Témiscouata est la dernière des huit territoires à obtenir son fonds.

«Dans le contexte économique actuel, marqué par le manque de main-d’œuvre et le vieillissement de la population, il est d’autant plus important d’offrir un accompagnement aux gens qui ont l’audace de se lancer en affaires à toutes les étapes du développement de leur projet», a mentionné Mme Proulx,

La mise sur pied du FLS de la MRC de Témiscouata est possible grâce à la participation de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ avec un crédit variable à l’investissement de 750 000 $, de la FQM contribuant pour un montant de 100 000 $, ainsi que de la MRC contribuant pour une somme de 50 000 $.

«Le partenariat entre la FQM et la FTQ nous permet d’avoir des moyens financiers importants pour soutenir nos entreprises. Les 900 000 $ du fonds local de solidarité s’ajoutent aux 500 000 $ annuels de nos fonds éoliens, aux 555 000 $ de notre fonds local d’investissement ainsi qu’aux 175 000 $ du fonds de développement des territoires. Nous sommes très fiers de ce partenariat qui met encore plus d’argent en action pour nos entreprises. Le Témiscouata est très clairement un terreau fertile pour les affaires et notre service de développement est là pour accompagner les entreprises», a déclaré Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

Pierre Renaud, maire de Beaupré et administrateur de la FQM était également présent lors de l’annonce. «Depuis près de 28 ans, la FQM et le Fonds de solidarité FTQ entretiennent une collaboration fructueuse qui a notamment permis la création du réseau des FLS. Nous sommes fiers de ce partenariat qui contribue à la création d’emplois et par conséquent, à la vitalité de nos régions », a-t-il déclaré.

L’investissement moyen du FLS par projet est de 30 300 $ pour une moyenne d’emplois par projet de 9. Le montant maximal des investissements qu’une entreprise peut recevoir du FLS est cependant de 100 000 $. Les demandes de financement peuvent être transmises dès maintenant auprès du service de développement local et entrepreneurial de la MRC.

«La mise en place d’un fonds local de solidarité dans la MRC de Témiscouata constitue un message positif lancé à nos entrepreneurs : ils savent que leurs besoins seront entendus et que des mesures seront mises à leur disposition afin de favoriser le développement de leur entreprise», a souligné Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

«Le réseau des FLS contribue chaque jour à la vitalité socioéconomique de nos communautés en investissant dans les petites entreprises locales québécoises. Avec des investissements dans plus de 5 000 projets d’entreprise depuis 28 ans et la création de nouveaux FLS comme celui-ci, notre réseau continue de faire ses preuves», a pour sa part indiqué Éric Desaulniers de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ.